„Da unser Verein selbst keine Tiere aufnimmt oder vermittelt, haben wir innerhalb unseres Netzwerkes gefragt und konnten auch eine erfahrene Person finden, die sich bereit erklärte, die Katzen auf eigene Kosten aufzunehmen und vorübergehend zu versorgen, bis ein neues Zuhause gefunden wird“, berichtet Julia Hoffmann vom „Nestwerk Münsterland“.

Nicht zu übersehen war nach ihren Schilderungen, dass die Katzenkinder nicht nur ungebetene Gäste wie Flöhe und Würmer bei und in sich trugen, sondern auch weitere körperliche Leiden hatten. „Inzwischen geht es beiden aber sehr gut. Sie sind dem Alter entsprechend verspielt, aber dem Menschen auch sehr zugewandt und verschmust.“ Beide (zwei Weibchen) suchen nun ein neues gemeinsames Zuhause, in dem sie nach erfolgter Kastration auch Freigang in verkehrsarmer Umgebung erhalten. „Interessenten können sich gern beim Nestwerk melden, wir stellen den Kontakt zur Pflegestelle her“, sagt Hoffmann. Dass der Verein Pflegestellen öffentlich nicht näher benennt, liege daran, dass man vermeiden möchte, dass dort möglicherweise Tiere vor die Haustür gesetzt werden.

Die Aktiven des Nestwerks weisen überdies darauf hin, dass das Aussetzen von Katzen eine Ordnungswidrigkeit darstellt, die für die Tiere tödlich enden kann. „So etwas darf nicht sein. Deshalb bitte immer das zuständige Tierheim ansprechen oder sich mit anderen Tierschutzorganisationen in Verbindung setzen, sodass man nach einer Lösung im Sinne des Tieres suchen kann“, lautet Hoffmanns Appell.

Ebenso sei es wichtig, Katzen kastrieren zu lassen, ergänzt die Tierschutz-Aktivistin: „Wer sich nur ein wenig mit dem Thema verwilderte Hauskatzen und ihrem traurigen Schicksal befasst, wird verstehen, weshalb Kastrationen künftiges Tierleid vermeiden.“