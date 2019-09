Es fehlen noch 20 Helfer

Wer als Streckenposten dabei sie möchte, kann sich in Listen eintragen, die an folgenden Stellen ausliegen: Tourist-Information, Altes Farmhaus, Optik Niemann, Eisenwaren Bruns und Hallenfreibad. Alternativ geht auch eine Anmeldung per E-Mail an touristik@lienen.de. Name, Telefonnummer und die gewünschte T-Shirt-Größe sind anzugeben. Weitere Informationen bei der Tourist-Information (' 0 54 83/73 96 50). | www.muensterland-giro.de