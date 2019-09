Die Kunstwoche bietet laut Pressemittelung der VHS aber noch mehr: Alle Künstler suchen den Dialog, sowohl mit der Kunst des anderen als auch mit den Betrachtern. Den Wunsch genau danach hatten die Künstler und Kunsthandwerker Hugo Langner , Mandir Tix, Franz- Josef Pietig und Marc-Gustav Lindemann demnach schon lange. Jetzt freuen sie sich, mit dem Speicher von Hugo Langner, auch bekannt als Galerie im Ellerhook, in Lienen auch die passende Örtlichkeit gefunden zu haben.

„Jeder Künstler hat acht Exponate ausgesucht, die so genial zusammengestellt sind, dass das Ganze am und im Speicher elegant und harmonisch einem Gesamtkunstwerk gleicht. Das ist schon enorm, da sich jeder Künstler eine vollkommen einzigartige und individuelle Herangehensweise zu Material, Farbe, Raum und Perspektive genommen hat“, sagt Weide .

Hugo Langners bevorzugter Werkstoff ist Holz. Aus unterschiedlichen Holzarten schafft er Skulpturen, Stelen, auch Alltägliches wie Schalen, insbesondere aber Arbeiten, die zum Nachdenken anregen sollen. Dazu hat er sich mit verschiedenen Techniken und Themen beschäftigt. So sind dieses Mal Arbeiten aus Gussstahl zu sehen. Der 1951 in Hamm geborene Westfale ist künstlerischer Autodidakt und hat in den vergangenen Jahren bereits an mehreren Orten in der Region ausgestellt.

Aus einer ganz anderen Ecke stammt der Künstler Marc-Gustav Lindemann. Der 70-jährige Lengericher absolvierte ein Studium an der Fachhochschule Münster im Fachbereich Design, Visuelle Kommunikation. 1980 erlangte er mit dem Mappenwerk mit Radierungen „Daidalos und Ikaros“ sein Diplom, dem 1981 ein Stipendium der Aldegrever- Gesellschaft in Wamel folgte. Seit 1986 ist er Mitglied im Bund Bildender Künstler und hat unter anderem in Orleans, Münster, Ibbenbüren und Tecklenburg ausgestellt.

Mandir Tix wurde 1960 in Bad Nauheim geboren, absolvierte von 1983 bis 1986 eine Ausbildung zum Steinbildhauer und arbeitet seit 1994 als freischaffender Bildhauer. Mit seinem Atelier zog er 2015 von Kattenvenne nach Lengerich. Er ist ebenfalls Mitglied im Bund Bildender Künstler und kann verschiedene Einzelausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen im In- und Ausland vorweisen. Sein bevorzugter Werkstoff ist Sandstein. Seine Kunst ist an vielen Stellen im Münsterland und Tecklenburger Land zugänglich und verortet.

Mit einem ganz anderen Werkstoff begann Franz-Josef Pietig seine künstlerische Karriere. Der 70-Jährige absolvierte 1966 die Gesellenprüfung zum Goldschmied, später die staatliche Zeichenakademie in Hanau. Nach zwei Aufenthalten in den USA und Malaysia hat er seit 1978 seinen Lebensmittelpunkt in Lengerich und bietet neben Silberkursen an der VHS nun in der Ausstellung seine Malerei zur näheren Betrachtung an.

Am morgigen Freitag öffnet die Galerie um 19 Uhr. Mit einer kleinen Einführung zu den Exponaten startet die einwöchige Schau. Alle Künstler sind anwesend und freuen sich über einen regen Austausch.