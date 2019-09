Demnach gibt es zusätzlich zur stündlichen RB 66 und der regulären zweistündlichen Bedienung von Kattenvenne durch die RE 2 Montag bis Freitag weitere Zughalte um 7.04 Uhr in Richtung Münster und um 6.53 Uhr und 16.53 Uhr in Richtung Osnabrück. Damit besteht von Kattenvenne morgens von 5.38 bis 8.38 Uhr in Richtung Münster und von 5.19 bis 8.19 Uhr in Richtung Osnabrück sowie von 15.19 bis 18.19 Uhr in Richtung Osnabrück auch weiterhin ein angenäherter Halbstundentakt.

„Für die Pendler von Kattenvenne aus in Richtung Münster und Osnabrück können so die heute am stärksten nachgefragten Verbindungen beibehalten werden“, freut sich Bürgermeister Arne Strietelmeier über diesen Erfolg, dass die von der Gemeinde Lienen und den Fahrgästen geäußerten Wünsche umsetzbar waren. Landrat und ZVM-Verbandsvorsteher Dr. Klaus Effing hebt darüber hinaus die neuen Möglichkeiten durch die Bedienung der RE2 hervor: „Von Kattenvenne bestehen künftig täglich zweistündliche Direktverbindungen nach Essen und Düsseldorf. Das Angebot in Kattenvenne wird somit insgesamt verbessert.“

Der Fahrplan in Richtung Osnabrück weicht bei einigen Zügen durch planmäßige Überholungen in Lengerich oder Hasbergen vom Regelfahrplan ab.

Der Zweckverband SPNV Münsterland (ZVM) ist ein Zusammenschluss der Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt und Warendorf sowie der kreisfreien Stadt Münster.