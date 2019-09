Gemeinde ist mit 350 000 Euro dabei

Insgesamt fiel das Plus noch höher aus: In der Summe aller Erlöse konnte die BWG 91 000 statt der veranschlagten 71 000 Euro verbuchen. Und das, obwohl das Bad im Herbst vergangenen Jahres wegen der Filterwechsel (die WN berichteten) außerplanmäßig für drei Wochen, in denen die Ferien lagen, geschlossen hatte. Allerdings fiel dafür die jährliche Wartung am Jahresende weg.

Apropos Filterwechsel: Der seinerzeit von langer Hand vorbereitete Kraftakt war finanziell eine Punktlandung: Wie prognostiziert kostete der Austausch rund 140 000 Euro.

Da Bäder aber erstens Teil der Daseinsvorsorge und zweitens immer ein Zuschussgeschäft sind, muss die Gemeinde auch dieses Mal ordentlich zubuttern: 350 000 beträgt das vorläufige Jahresdefizit 2018, das Kämmerer Daniel Püttcher zu verbuchen hat.

Das ist zwar eine Menge Geld, diese Nachricht konnte im Ausschuss aber niemanden schocken. Zumal das operative Ergebnis für das Bad in Lienen deutlich positiver ausfiel als zuvor angenommen. So lag das Minus anstelle der vorausgesagten 513 550 Euro „nur“ bei 424 723 Euro, was hauptsächlich auf Minderausgaben bei den Personal- sowie bei den Energiekosten zurückzuführen ist. Durch Ergebnisbeteiligungen an den Stadtwerken, die Lienen zu erwarten hat, reduziert sich dieser Betrag noch einmal auf die besagten 350 000 Euro.

In seinem Vortrag zur Kostensituation lobte Frömmel ausdrücklich, wie sich das Bad in den vergangenen Jahren – auch mit Hilfe des Fördervereins – entwickelt hat. Besonders hob er den Multifunktionsplatz hervor: „Der wird für uns immer wichtiger.“ Seine Statistik weist für das vergangene Jahr 2300 Besucher aus, die dort gezeltet oder gefeiert haben und auf der Einnahmeseite einen Beitrag in Höhe von 4700 Euro leisteten.

Lobende Worte für Frömmel und die BWG fand CDU-Fraktionssprecher Michael Stehr: „Sie wissen wovon Sie reden. Wir fühlen uns bei Ihnen gut aufgehoben.“

Die BWG hat den Betrieb des Lienener Hallenfreibades 2004 übernommen. Die Gemeinde ist aber nach wie vor Eigentümer der Liegenschaft, so dass ein Pachtzins in Höhe von 25 000 Euro fließt in das Jahresergebnis miteinfließt.