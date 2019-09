Neue Zugänge zur Kunst

Im Rahmen einer Kunstwoche präsentieren Mandir Tix, Franz-Josef Pietig , Marc-Gustav Lindemann und Hugo Langner in dessen Galerie im Ellerhook Exponate ihres jeweiligen künstlerischen Schaffens. Jetzt wurde diese Ausstellung mit „Kunst aus der Nähe“ eröffnet.

Über 50 Besucher, so schätzte Hugo Langner, besuchten die Vernissage. Angelika Weide ( VHS ) und Dr. Kai Dormann gaben eine kleine Einführung in die einwöchige Kunstschau.

Das jeder Künstler mit ausgewählten Werkstoffen seiner künstlerischen Neigung nachgeht, macht diese Ausstellung besonders vielseitig. Exponate aus der Malerei, der Bildhauerei sowie Holz- und Gussstahlverarbeitung treten in einen interessanten Kontext. Zum Teil wurden regionale Begebenheiten und Baustoffe aus der Umgebung eingebracht.

„Deswegen ist es so reizvoll“, erklärte Franz-Josef Pietig. Er, früher als Goldschmied tätig, lässt „westfälische Sachlichkeit“ in seine Bilder einfließen. Auf seinen Touren durch das Münsterland fiel ihm das alte Tor von Worpenbergs Mühle in Lengerich auf. Ein Anblick, den er groß in einer Mischtechnik auf Leinwand festhielt. Er schenkte den Besuchern damit einen besonderen Zugang, obwohl „das Tor wahrscheinlich seit über 20 Jahren nicht mehr geöffnet wurde“, schätzte Pietig. Hier eine sich am Baumstamm reibende Kuh, dort eine Szene aus der Arthus-Sage: Der Künstler lässt sich nicht festlegen.

Zwar auch malerisch, aber in einem ganz anderen Stil, arbeitet Marc-Gustav Lindemann. „Meistens habe ich irgendwelche Formen im Kopf“, so der Kreative. Auf der Leinwand „kommen dann noch andere dazu und verschmelzen miteinander“, erklärte er, der gerne mit Papier und Acryl, Pastell, Kreide und „was einem so in die Finger kommt“ arbeitet. Wichtig sei ihm bei den Exponaten, dass die Besucher das Bild in seinen Fertigungsschritten nachvollziehen können. So dürfte der Zugang des Betrachters trotz der Abstraktion einfacher sein.

Gefallen fanden die Gäste auch an den Werken von Mandir Tix. Der Steinbildhauer brachte seine Schaffenskraft in seinen bevorzugten Werkstoff Sandstein ein und entwickelte Exponate mit offener und warmer Atmosphäre. Kunstwerke, die wohl viele gerne ihr eigen nennen würden.

„Back to the roots“, habe er für die Ausstellung gearbeitet, erklärte Hausherr Hugo Langner. Er hat Holz und Gussstahl in Verbindung gebracht. Das Holz aus dem Ständerwerk eines alten Kotten, der Gussstahl aus dem Unterbau eines Lienener Wirtschaftsweges zeigen – wie auch die Exponate seiner Künstlerfreunde –, dass Ideen und Werkstoffe nicht weit hergeholt werden müssen. „Letztendlich hängt viel mit dem Experimentieren zusammen“, sagte Langner. Diese Entdeckerlust und die Kreativität sind etwas, dass die ausstellenden Kreativen verbindet.