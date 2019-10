Die Wünsche von Bürgern und Politikern sind in der Regel nicht gerade klein, wenn es um aus ihrer Sicht notwendige Investitionen geht. Das ist in Lienen nicht anders. Das neue Feuerwehrhaus hat 1,2 Millionen Euro gekostet, der Zwischentrakt für die Grundschule 600 000 Euro, der Kunstrasenplatz rund 300 000 Euro und zwei Flüchtlingsunterkünfte schlagen mit 1,416 Millionen Euro zu Buche. „Damit ist die in den Vorjahren durch vorsichtige Investitionen aufgesparte Investitionspauschale aufgebraucht“, heißt es in einer Beschlussvorlage, die die Ratsmitglieder am Montag zur Kenntnis nahmen. Der Schuldenstand der Gemeinde aus Investitionskrediten betrage somit 3,081 Millionen Euro.

Kreditvolumen

Doch die Wunschliste ist noch lange nicht abgearbeitet. Der Breitbandausbau kostet insgesamt etwa acht Millionen Euro – auch wenn die Gemeinde sich dieses Geld von den Bürgern zurückholen kann. Das geplante Quartierskonzept inklusive notwendiger Reparaturen am Gebäudekomplex Lührmanns Weg und die Sanierung des Tennisplatzes sowie die Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft und die etwa zwei bis drei Millionen Euro teure Rathausmodernisierung könnten bis zu sechs Millionen Euro verschlingen. Die Dachsanierung der Sporthalle Kattenvenne und der Bau eines Ersatzgebäudes für den Bauhof, neue Feuerwehrfahrzeuge, die Umsetzung eines Straßen- und Wegekonzeptes nach Zustandskataster, die Erstellung und die Umsetzung eines Abwasserkonzeptes stehen ebenfalls auf dem Plan. Hierdurch ergebe sich mittelfristig ein geschätztes Kreditvolumen von rund 20 bis 30 Millionen Euro sowie ein zusätzlicher Abschreibungsaufwand von 400 000 Euro, ist in der Beschlussvorlage zu lesen.

Investitionspauschale

„Der Schuldenstand könnte bei Umsetzung aller Maßnahmen von drei Millionen Euro (348 Euro pro Einwohner) auf bis zu 35 Millionen Euro (4070 Euro pro Einwohner) ansteigen“, heißt es in der Vorlage. „Aktuell stehen jährlich nur 900 000 Euro Investitionspauschale zur Verfügung. Die Verwaltung ist bestrebt, geeignete Förderprogramme für die einzelnen Maßnahmen zu finden.“ Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches müsste in diesem Fall die Grundsteuer B um 200 Punkte angehoben werden, lautet das Fazit in der Vorlage.

Erste Reaktion der Fraktionen: „Wo können wir sparen?“ Steuererhöhungen in diesem Maß wollen wir nicht.“ „An die Rathaussanierung habe ich schon einmal zwei Fragezeichen gemacht“, sagte Michael Stehr (CDU). Und auch die Sanierung der Hauptschule könne nach einer eingehenden Besichtigung doch deutlich günstiger ausfallen.

Der schlimmste Fall

Bürgermeister Arne Strietelmeier betonte, dass diese Aufstellung der schlimmste anzunehmende Fall sei. „Nur wenn alles umgesetzt wird, müssen wir an der Steuerschraube drehen.“ Es sei aber allen klar, dass die Gemeinde mit Geldern wirtschaftlich umgehen müsse.