Das traditionelle Treffen am Grenzstein am Postdamm findet am Sonntag, 13. Oktober, um 11 Uhr an der Lienener Ortsgrenze zu Glane/Ostenfelde statt. Bereits im Jahr 1998, dem 350. Jahrestag des Westfälischen Friedens, wurde an der Grenze zwischen Lienen und Ostenfelde eine Friedensbank aufgestellt.

Offizieller Grenzverlauf

Seitdem treffen sich jährlich am zweiten Sonntag im Oktober die Mitglieder der Ostenfelder Bergfreunde, des Wandervereins Teutoburg sowie der Heimatvereine Glane und Lienen zu einem grenzüberschreitenden Austausch, heißt es in einer Pressemitteilung. Im vergangenen Jahr wurde das 20. Treffen gefeiert, das sich nach wie vor bei allen Beteiligten großer Beliebtheit erfreut. Auch in diesem Jahr sind wieder alle Heimatfreunde und Interessierte dazu eingeladen.

Die Grenze am Postdamm ist mittlerweile 410 Jahre alt ist. Am 4. Oktober 1609 wurde erstmals der offizielle Grenzverlauf zwischen den Kirchspielen Lienen und Glane sowie zwischen der Grafschaft Tecklenburg und dem Fürstbistum Osnabrück festgelegt. Das Ergebnis war die Abtrennung der einst zu Lienen gehörenden Bauerschaft Ostenfelde. Die älteren Verhältnisse haben sich noch im Namen erhalten. Denn Ostenfelde meint nichts anderes als das östlich von Lienen gelegene Feld, heißt es in der Mitteilung weiter.

Heftige Konflikte

Diese Grenzsetzung vor 41 Jahrzehnten sollte einem lange andauernden territorialen Ringen um die Vorherrschaft im Kirchspiel Lienen ein Ende setzen, die sowohl vom Tecklenburger Grafen als auch vom Osnabrücker Bischof beansprucht wurde. Ostenfelde fiel an Glane und somit in den Osnabrücker Herrschaftsbereich – Lienen wurde ein Teil der damaligen Grafschaft Tecklenburg. Doch wurde die Rechnung ohne die Bauern gemacht, die sich durch diese Festlegung in ihren Jagd-, Weide-, Holz- und sonstigen Markenrechten eingeschränkt sahen. Um diese Ansprüche entzündeten sich in der Folgezeit heftige Konflikte, bei denen auch viel Blut floss. Trotzdem blieb die Grenze so, wie sie 1609 gezogen worden war, und trennte Tecklenburg und Osnabrück, später Preußen und Hannover und bis heute die Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen.