Verrückt kann auch normal sein

Nach der Premiere am Freitag, 25. Oktober, um 19 Uhr gibt es noch vier weitere Vorstellungen im evangelischen Gemeindehaus: Sonntag 27. Oktober, um 18 Uhr, am Freitag, 1. November, um 16 Uhr, am Samstag, 2. November, und am Sonntag, 3. November, jeweils um 19 Uhr. Der Kartenvorverkauf hat begonnen in Lienen bei der Tourist-Information und in Kattenvenne an der Tankstelle Haßmann.