Die Abbildungen stammen sämtlich aus dem Jahr 1956, als zahlreiche Luftbilder von Häusern und Gebäuden auf dem Gemeindegebiet erstellt wurden. Kombiniert worden sind die Bilder in der aktuellen Ausgabe mit einem besonderen Schatz: Im Archiv der Volkskundlichen Kommission für Westfalen in Münster fand Dr. Christof Spannhoff einen Bericht von Robert Niederhellmann (1915–2008), der noch vielen Bürgern der Gemeinde bekannt sein dürfte. Das Lienener Urgestein, das langjähriges Mitglied im Heimatverein war, schrieb 1983 seine Erinnerungen an die Bauerngärten und die Gartenarbeit seiner Jugendzeit für die in Münster tätigen Volkskundler nieder, heißt es in der Ankündigung weiter.

Aus Niederhellmanns mehrseitigen Aufzeichnungen wurden Passagen den einzelnen Monatsbildern beigefügt, etwa wie Menschen in der damaligen Zeit einen Garten anlegten, ihn düngten und überhaupt nutzten. Gestalterisch zusammengefügt wurden Bilder und Texte des druckfrischen Kalenders von der Schriftführerin des Heimatvereins, Ute Peters.

„Die verschiedenen Motive und Beschreibungen werden bei den Älteren sicherlich Erinnerungen wecken und bei den Jüngeren vielleicht für Staunen über den Wandel sorgen“, so der Vorsitzende Friedel Stegemann. Anliegen des Heimatvereins sei es, mit den im Kalender präsentierten Bildern und Beschreibungen Jung und Alt zu interessanten Gesprächen über ihren Wohnort Lienen zu unterschiedlichen Zeiten anzuregen.