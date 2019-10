Runder Tisch ist erstmal vom Tisch

Lienen -

Der vom Bündnis für Ökologie und Demokratie geforderte Runde Tisch „Strukturwandel in der Kalkregion“ wird nicht, wie vom Bündnis gewünscht, zeitnah einberufen. Nach der ausführlichen Diskussion zu diesem Thema im Fachausschuss, in der sich CDU und SPD gegen eine sofortige Einberufung ausgesprochen hatten, schloss sich der Rat in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich dieser Position an. Die Vertreter des Bündnisses beharrten hingegen auf ihrem Antrag.