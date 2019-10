Auf der Rückfahrt klicken die Handschellen

In akribischer Arbeit, so heißt es im Bericht der Polizei, wurden ihnen bislang 18 Tageswohnungseinbrüche im gesamten nordwestdeutschen Raum nachgewiesen. Die Tatorte lagen unter anderem in Bebra (Hessen), Friesoythe, Löningen, Damme, Lohne, Garrel, Visselhövede, Otterndorf, Hemmoor, Erbstorf und Lathen.

Bei Durchsuchungsmaßnahmen stellten die Beamte umfangreiches Diebesgut sicher, das bislang noch nicht gänzlich zugeordnet werden konnte. Dabei handelt es sich vor allem um diverse Schmuckstücke wie Armbanduhren, Arm-, Ohr-, Finger-, Kopf- und Halsschmuck sowie Silberbesteck, eine Münzsammlung und weitere Gegenstände von teilweise erheblichem Wert. Um eine Zuordnung zu ermöglichen, bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Die beschlagnahmten Gegenstände können auf der Internetseite der Polizeidirektion Oldenburg (www.pd-ol.polizei-nds.de, Fahndung > Sachen > sichergestellte Gegenstände > Cloppenburg/Vechta) in Augenschein genommen werden. Nach Absprache ist auch eine persönliche Inaugenscheinnahme der beschlagnahmten Gegenstände möglich.