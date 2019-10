Alle angekündigten Aufführungen von „Ein verrücktes Haus“ sind ausverkauft. Deshalb bietet die Theatergruppe der Genossenschaft Kattenvenne 1312 nach eigenen Angaben vier Zusatztermine an. Am Samstag, 9. November (19 Uhr), am Sonntag 10. November (18 Uhr), am Samstag, 16. November (19 Uhr) und am Sonntag 17. November (16 Uhr) stehen die Akteure erneut auf der Bühne im evangelischen Gemeindehaus in Kattenvenne.

Das Stück spielt in der Wohngemeinschaft einer psychiatrischen Klinik. Die Gruppe besteht aus fünf Bewohnern mit ganz unterschiedlichen psychischen Störungen. Unter ihnen die erotomane Agnes, Tochter einer Hotelmanagerin, die mit ihrer Sexsucht eigentlich ganz gut leben könnte, die aber dennoch behandelt werden soll. . .