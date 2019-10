In diesem Jahr wird der Musiker mit Nico Dreier einen jungen Pianisten an seiner Seite haben, der gerade mit seiner Band „The Bluesanovas“ die German Blues Challenge gewonnen hat. Das geht aus einer Mitteilung der Tourist-Information hervor.

Kai Strauss zählt zum kleinen Kreis europäischer Bluesmusiker, denen auch amerikanische Kollegen und Kritiker einen authentischen Stil attestieren. Musikalisch aufgewachsen in Deutschlands Blueshochburg Osnabrück, erspielte sich Strauss in über 25 Jahren „on the road“ einen festen Platz in den Herzen der Bluesfreunde.

„Schon als Teenager war ich von der Musik von Buddy Guy, B.B. King oder Jimmie Vaughan infiziert“, sagt der Gitarrist und Sänger, der laut Aussage des Fachmagazins Bluesnews mittlerweile in der europäischen Szene als einer der großen Namen gilt. Fünf deutsche Blues Awards, eine „Preis der deutschen Schallplattenkritik“-Auszeichnung, sowie Konzerte in über 20 Ländern sind bemerkenswerte Eckdaten in seiner Karriere.

„Großartige Authentizität und ein ganz tiefes Gefühl für Blues“ heißt es in der Laudatio für den German Blues Award 2019 in der Kategorie Band. Im Jahr zuvor hat Kai Strauss ebenfalls diese Auszeichnung erhalten. „Er bedient sich eher des klassischen ‚less is more‘, als mit end- und seelenlosen Klangkaskaden die Ohren der Zuhörer zu überfordern. Es ist das scheinbar unendliche Gefühl, das sein Spiel über das vieler anderer erhebt“, hieß es da in der Laudatio.