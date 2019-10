Schlagerstar trifft Tupper-Tante

Da die ursprünglich geplanten Aufführungen allesamt ausverkauft sind, gibt es vier Zusatztermine: Samstag, 9. November (19 Uhr), Sonntag 10. November (18 Uhr), Samstag, 16. November (19 Uhr) und Sonntag 17. November (16 Uhr). Karten sind im Vorverkauf in Lienen in der Tourist-Information im Haus des Gastes und in Kattenvenne an der Tankstelle Haßmann zu bekommen.