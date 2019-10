Konzertvergnügen auf der Diele

Lienen -

„Mit dem Abendwind kommen Lieder“ war in Anlehnung an das gleichnamige Lied ein Konzert überschrieben, das der MGV Lienen von 1893 unter Leitung von Victor Liebrecht gemeinsam mit dem MGV „Harmonie“ Glane unter Leitung von Christian Kessen-Albers in der Aldruper Lienen gab. Rund 180 Besucher, die Anzahl der Stühle reichte so gerade aus, hatten in dem urigen Ambiente Platz genommen und lauschten einer bunten Mischung aus Schlagern und Evergreens aus verschienenen Jahrzehnten, mal auf Deutsch, mal auf Englisch.