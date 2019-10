Lienen-Kattenvenne -

Am Sonntag, 10. November, geht es in der Sporthalle am Ölberg rund: Von 10 bis 12.30 Uhr sind dann alle Kinder von ein bis sieben Jahren sowie deren Eltern eingeladen, um am „Tag des Kinderturnens“ teilzunehmen, der Teil der „Offensive Kinderturnen“ ist.