Paten als Problemlöser?

Lienen -

Fast in allen Orten mit Teutoschleifen gibt es sogenannte Wegepaten, die sich um die Strecken kümmern. Sie beheben kleinere Schäden, schneiden Äste zurück, reinigen Schilder oder bringen neue an. Für Lienen hatte sich lange kein Wegepate gefunden. Allerdings haben im Frühjahr Ehrenamtliche eine Begehung durchgeführt und Schäden gemeldet. Und in der vergangenen Woche hat sich doch jemand in der Tourist-Information gemeldet, der die Wegepatenschaft für die Lienener Teutoschleife übernehmen möchte.