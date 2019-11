„Ein besonders wichtiger Bestandteil sind dabei die bürgerfreundlichen digitalen Inhalte des sogenannten E-Government. Damit haben die Bürgerinnen und Bürger nun die Möglichkeit, erste Behördengänge online, also über die Homepage im Bürgerportal zu erledigen“, wird Mänz in einer Pressemitteilung der Gemeindeverwaltung zitiert.

Dieses Angebot soll in Zukunft weiter ausgebaut werden. Viele weitere Inhalte seien überarbeitet und in ein neues modernes Design überführt worden, „dabei war auch die Gestaltung mit passenden Bildern wichtig, um eine Mischung bei den vielen Informationen zu erreichen“, erläutert der Projektleiter.

Design

Stichwort Design: Die Seite kommt jetzt in einem„responsive Design“ daher, damit wird die Darstellung der Inhalte, insbesondere die Größe, automatisch an das jeweilige Endgerät angepasst – egal ob Smartphone, Tablet oder PC. So wird nun allen Nutzergruppen Rechnung getragen.

Was ist sonst neu? Jonas Mänz: Zunächst einmal die neue Gliederung der Seite. Die drei Rubriken enthalten Informationen, die sich schwerpunktmäßig an verschiedene Zielgruppen richten. Für die Bürgerinnen und Bürger bei ,Leben in Lienen‘, für Touristen bei ,Zu Gast in Lienen‘ und allgemeine Informationen zu ,Politik und Verwaltung‘.“ Viele Inhalte fänden sich aber benutzerfreundlich an verschiedenen Stellen wieder, beispielsweise seien die Spielplätze sowohl für Einheimische als auch Gäste interessant.

Imagefilm

Direkt auf der Startseite wird der Besucher jetzt auch von einem Imagefilm empfangen. Diesen hat Nils Ahrens im Sommer mit seiner Firma Ahrens Movie Graphis Media erstellt. Hierfür ist dann eigens ein Youtube-Kanal eingerichtet worden. Und auch in anderen sozialen Medien ist die Gemeinde mittlerweile zu finden. Seit einigen Monaten informiert die Verwaltung bei Facebook regelmäßig über aktuelle Themen.

Alle Kanäle, egal ob Homepage oder in den sogenannten sozialen Medien werden durch das Team um Jonas Mänz betreut und stetig weiterentwickelt.