Renate Dölling (Dehoga) zu den wirtschaftlichen Chancen eines neues Hotels in Lienen

Lienen -

Für eine große Überraschung hatten in der September-Sitzung des Planungs- und Bauausschusses die Pläne für einen Hotel-Neubau an der Stelle des jetzigen Jägerhofes gesorgt. Der Begeisterung für das Vorhaben damals folgte am Montagabend im Ausschuss für Tourismus eher Ernüchterung.