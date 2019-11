Wer möchte gerne Presbyter werden?

Lienen -

Im Vorfeld der Presbyteriumswahl, die im nächsten Jahr am 1. März stattfinden wird, beginnt am Dienstag, 19. November, um 18 Uhr eine Gemeindeversammlung der evangelische Kirchengemeinde Lienen im Kirchsaal. „GeMEINde beWEGen“ – so lautet das Motto der Kirchenwahl. „Es soll Menschen ansprechen, die in ihrer Gemeinde etwas bewegen möchten“, heißt es in einer Presseinformation der Kirchengemeinde.