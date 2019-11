Ein Blumenladen wird zur Galerie

Lienen -

Was man im Internet nicht kaufen kann, findet man jetzt in Lienen. An der Hauptstraße 9, direkt gegenüber der Gemeindeverwaltung, gibt es einen neuen, einen ganz speziellen Laden. Vielen Alteingesessenen mag es vorgekommen sein wie die Neueröffnung von „Christa‘s Blumenlädchen“. Tatsächlich lockt Floristik in allen Variationen. Wie eh und je, vor den Schaufenstern. Nur etwas anders, wenn man genau hinschaut. Hier hat ein Geschäft eröffnet, das man in dieser Art sonst nur in Großstädten findet.