Bürger können Stellung beziehen

Münster/Lienen -

Der Antrag und die Unterlagen für die Erweiterung des Steinbruchs der Firma Calcis in Lienen liegen aus. Darauf weist die Bezirksregierung Münster in einer aktuellen Pressemitteilung hin. Das Unternehmen hatte am 17. Juli einen Antrag gestellt, um den Steinbruch zur Gewinnung von Kalkstein um insgesamt 9,9 Hektar zu erweitern (die WN berichteten). Der Antrag wird von der Bezirksregierung Münster in einem immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren geprüft, heißt es seitens der Behörde.