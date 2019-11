Flüchtlingshelfer ziehen Bilanz

Die Situation der Flüchtlinge und die Flüchtlingsarbeit waren am Montag die beherrschenden Themen im Ausschuss für Generationen, Sport und Soziales. Lisa Hilburg von der örtlichen Flüchtlingshilfe, die unter dem Dach der Arbeiterwohlfahrt (AWO) angesiedelt ist, stellte in einem engagierten Vortrag Strukturen und Prozesse vor, wie die Hilfe organisiert ist und die Flüchtlinge unterstützt werden.

„Wir Alteingesessenen kennen uns im Dorf und sind anerkannt. Das ist ein Vorteil, den die Migranten nicht haben.“ Sich gegenseitig zu grüßen, die Hand zu reichen oder sich Freunde zu nennen, damit fange es an. Besonders wichtig sei es, die heranwachsende Generation zu integrieren. Doch hapert es nach ihrer Beobachtung immer noch vielfach daran, dass die Flüchtlinge im Alltag nicht genügend eingebunden werden.

Hilburg warnte vor Rassismus und Vereinsamung. Ganz konkret forderte sie lebenspraktische Hilfen für diese Menschen: „Die wissen zum Teil nicht, was ein Kaufvertrag oder Mietvertrag beinhaltet. Und es fehlt ein Notfalltelefon fürs Wochenende, ein fester Ansprechpartner.“

Man habe schon viel erreicht. „Aber fünf Jahre führen zu Ermüdungserscheinungen.“ Am Anfang habe der Kreis der Helfer bis zu 30 Leute gezählt, heute seien es nur noch zehn. Hilburg richtete deshalb einen Appell an die jüngeren Leute im Ort. Die Zahl der Helfer müsse wachsen, „um das Haus bewahren zu können“. Ihr Fazit: „Wenn wir was machen, kostet das Geld. Und wenn wir nix machen, kostet das noch mehr Geld.“ Als „vorrangige Aufgabe für die kommenden Jahre“ nannte sie die „Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge“. Zur Lösung der Probleme und zur Entwicklung einer Vision („Wo wollen wir eigentlich hin?“) schlug sie dringend die Einrichtung eines Runden Tisches vor.

Im Anschluss berichtete Ausschussmitglied Karin Baum (SPD), ebenfalls in der Flüchtlingshilfe aktiv, von vier Einzelfällen, in denen übergeordnete Behörden Integrationsbemühungen vor Ort, etwa die Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit, erschwert hätten.

Über die aktuelle Flüchtlingssituation in Lienen informierte die bei der Gemeinde angestellte Flüchtlingskoordinatorin Christina Kortmann-Zuch (siehe Info- Kasten). Auch sie richtete den Blick auf die Wohnungssituation: „Entweder gibt es ein Grundstück und es findet sich ein Investor oder der Gemeinde werden Häuser und Wohnungen zum Mieten angeboten.“ Fest stehe, dass es Pflicht der Gemeinde sei, die Flüchtlinge unterzubringen. Und es müsse auch im eigenen Interesse das Ziel sein, gut integrierte Flüchtlinge zu halten. Dazu brauche es neben bezahlbarem Wohnraum auch eine gute Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr, um Arbeitsplätze in den Nachbarkommunen erreichen zu können. Nach Kortmann-Zuchs Einschätzung hat die Flüchtlingsarbeit in Lienen bislang „ganz gut funktioniert“. Sie mahnte, dass das auch weiterhin nur gelingen kann, wenn sich Haupt- und Ehrenamtliche gemeinsam engagieren.

Sie stellte die Frage in den Raum „Kann sich Lienen eine Parallelgesellschaft leisten?“ – und schlug kritische Töne an. Auch sie habe den Eindruck, „dass das Interesse der Einwohner an Kontakten, am Kennenlernen der anderen Kultur, an Integration in Vereine wenig vorhanden ist beziehungsweise nicht als gesellschaftlich wichtig angesehen wird“.

Das wollte Helmut Hettwer, Vorsitzender von Schwarz-Weiß Lienen, so nicht stehen lassen. Gerade der Sportverein tue viel dafür, um Migranten in seinen Gruppen und Mannschaften Teilhabe zu ermöglichen.

Wie Kortmann-Zuch ist auch Berna Haidar in der Gemeindeverwaltung fest angestellt. Sie hat bereits in Münster berufliche Erfahrung in einer Unterbringungseinrichtung gesammelt hat. In Lienen ist sie jetzt unter anderem zuständig für Leistungsgewährungen, Krankenhilfekosten und Unterkünfte.