13 Gruppen für Lienen und Kattenvenne

Das Jugendamt prognostiziert demnach einen Bedarf von insgesamt 13 Betreuungsgruppen, davon neun Gruppen in Lienen und vier Gruppen in Kattenvenne.

Diese Werte sind auch für das laufende Kindergartenjahr ermittelt worden. Abhängig von den tatsächlichen Anmeldungen wurde zunächst eine 0,5-Gruppe Typ II (unter Dreijährige) im Waldorfkindergarten eingerichtet. Damit werden derzeit in Lienen 8,5 Gruppen angeboten. Aktuell sieht die Prognose die Einrichtung einer weiteren 0,5-Gruppe Typ III (Drei- bis Sechsjährige) vor. Der Bedarf ist jedoch abhängig vom tatsächlichen Anmeldeverhalten der Eltern, heißt es in einer Vorlage der Verwaltung, die jetzt im Ausschuss für Generationen, Sport nd Soziales erläutert wurde.

Es habe sich in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass das tatsächliche Nachfrageverhalten geringer gewesen sei als die Prognose und der ermittelte Gruppenbedarf somit nicht vollumfänglich erforderlich gewesen sei. Das aktuelle zentrale Anmeldeverfahren, das bis Ende Oktober stattgefunden hat, werde derzeit ausgewertet. Eine Aussage über den tatsächlichen Gruppenbedarf sei frühestens im Dezember möglich.