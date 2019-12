Drei Monate nach dem Start blickt der Bürgerbusverein Lienen-Glandorf auf einen erfolgreichen Start zurück. Mehr als 1000 Fahrgäste sind in dieser Zeit befördert worden – und die Zahl steigt. Im Dezember kann der Verein endlich auch den neuen Bus einsetzen, was speziell den Einstieg für viele ältere Mitbürger durch das Niederflurprinzip noch bequemer macht, heißt es in einer Mitteilung.

Es gibt immer wieder Fragen zu der Mitnahme von Kindern. Deswegen weist der Verein darauf hin, dass im Bus die gleichen Regeln wie in einem privaten Pkw gelten. Kinder bis zum 12.Lebensjahr, die kleiner sind als 150 Zentimeter, dürfen nur mit geeigneten Kindersitzen befördert werden. Im Bus seiend zwei Sitzerhöhungen vorhanden, die dafür genutzt werden können. Kinder bis drei Jahre dürfen nur befördert werden, wenn der Begleiter einen geeigneten Sitz mitbringt, schreibt der Bürgerbusverein.

Im Einzelfall sei es für den Fahrer schwer, Größe und Gewicht eines Kindes zu schätzen, deswegen sind die Eltern, deren Kinder regelmäßig mit dem Bürgerbus fahren, aufgefordert, sich dieser Tatsache bewusst zu sein. Weitere Details können auf der Homepage des Vereins unter www.buegerbus-lienen-glandorf.de nachgelesen werden.

Der Fahrpreis im Bürgerbus beträgt einen Euro für Erwachsene und 50 Cent für Jugendliche bis 14 Jahren. Wer über gültige Tickets (Monats-, Wochentickets usw.) der öffentlichen Verkehrsgesellschaften verfügt oder im Besitz eines entsprechenden Eintrags in seinen Schwerbehindertenausweis verfüge, fährt kostenfrei mit. Gern geben die Bürgerbusfahrer Auskunft im Bus, schreibt der Verein.