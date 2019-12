Ab 1. Januar wird einiges teurer

Gemeinde dreht an der Gebührenschraube

Lienen -

Zur Deckung steigender Ausgaben dreht die Gemeinde an der Gebührenschraube. Ab 1. Januar kommenden Jahres steigen die Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren ebenso wie die Beiträge für Restmüllbeseitigung und Straßenreinigung. In seiner Sitzung am Montag hatte der Haupt- und Finanzausschuss den einzelnen Satzungsentwürfen der Verwaltung nichts entgegenzusetzen.