Bürgermeister Arne Striedelmeier ging in seiner Begrüßung kurz auf aktuelle Entwicklungen in Lienen ein. So erläuterte er die beginnenden Bauarbeiten am Dorfteich und wies auf den Unternehmertag am 26. Februar 2020 hin, der wieder gemeinsam mit Ladbergen, Lengerich und Tecklenburg veranstaltet wird. Er vermeldete außerdem, dass der Glasfaserausbau abgeschlossen sei und Lienen damit bundesweit über eine der besten Internetanbindungen verfüge.

Hausherrin Nina Raffelt stellte sich und ihr Unternehmen in einem kurzen Beitrag vor. Sie berichtete von ihren Erfahrungen bei der Übernahme. Deren Geschichte klingt wie eine Kette von Zufällen. Die Inhaberin der Firma „nira werbung+beschriftung“ aus Hagen a.T.W hatte davon erfahren, dass Gerhard Königskrämer seine Firma verkaufen wollte. Sie sei dann spontan einfach hingefahren und es hätte sich sehr bald gezeigt, dass es passte.

„Guten Tag hier bin ich,“ sei eher untypisch, erklärte Michael Meese von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Münster. Häufig zögerten Unternehmer, ihren Wunsch auf Nachfolge öffentlich zu machen, sagte er. Es sei ein heikles Thema bei vielen und werde oft zu spät angegangen. Zunächst gelte es zu klären, wie man sich die Nachfolge vorstelle. Besonders wichtig sei: „Die Familie muss dahinter stehen.“

In den nächsten zehn Jahren rechnet Meese in Nordrhein-Westfalen mit 35 000 Unternehmen, die eine Nachfolgeregelung finden müssen. Rund 200 000 Arbeitnehmer seien davon betroffen. Nicht berücksichtigt in der Rechnung sind die Unternehmen, die durch technischen Fortschritt und Digitalisierung nicht mehr marktfähig sein und keinen Käufer finden werden.

Bei ungefähr einem Drittel der Unternehmen findet sich ein Nachfolger in der eigenen Familie oder dem näheren Umfeld. Man müsse dann aber bedenken, dass eine geregelte Unternehmensnachfolge zwischen fünf und zehn Jahren in Anspruch nimmt, es bestehe also schon jetzt ein erhöhter Handlungsbedarf. „Mit Ende 50 sollte spätestens mit der Planung begonnen werden“, so der Experte. „Man muss loslassen können,“ lautete sein Ratschlag. Dafür hat die IHK einen Leitfaden zur Unternehmensnachfolge erarbeitet und begleitet den Prozess mit Beratung und Unterstützung.

Im Anschluss an seinen Vortrag stellte sich Michael Meese den zahlreichen Fragen des fachkundigen Publikums. Danach gab es noch einen Rundgang durch die Produktionsräume der Stickerei.