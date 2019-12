Das mag vielleicht auch ein bisschen an der idyllischen Lage am Fuß des Teutoburger Waldes liegen, aber ganz sicherlich liegt es in allererster Linie an der Zimmerei Voß. Denn während seiner Lienener Aufenthalte hat er immer in dem Traditionsbetrieb an der Meckelweger Straße seine Schaffenskraft eingebracht.

Und nach exakt drei Jahren und einem Tag auf der Walz wird Lienen nun das neue Zuhause des 25-Jährigen. Ab dem 1. Januar ist er bei Voß fest unter Vertrag. „Ich habe hier Freunde gefunden“, muss Jonas Fink gar nicht lange erklären, warum er nun langfristig in Lienen bleiben möchte. Zudem biete das Unternehmen gute berufliche Möglichkeiten für ihn als Zimmermann.

Nicht nur in der Zimmerei, sondern unter anderem auch in der Dachdeckerei sowie dem Holzleim- und Hallenbau haben sich Wilhelm Voß und seine Söhne Matthias und Jan-Christoph einen Namen gemacht. Für den neuen Gesellen bietet sich somit ein breites Handwerksfeld, in das er sich einbringen und auch weiterhin viel lernen kann.

Möchte ein Handwerksgeselle auf die Walz gehen, kann er sich dazu dem sogenannten Rolandschacht anschließen und als Rolandsbrüder quer durch Deutschland und natürlich auch ins Ausland wandern. Bis zum 27. Lebensjahr ist es möglich, sich auf Walz zu begeben. Seinen Heimatort muss man in dieser Zeit im Umkreis von 60 Kilometern meiden. Gelebt wird quasi von der Hand in den Mund. Mit einem Startkapital die Walz zu finanzieren, ist nicht erlaubt. Zudem muss man unverheiratet, schuldenfrei und Mitglied einer Gewerkschaft sein.

„Ich bin überall gut aufgenommen worden“, blickte Jonas Fink jetzt beim Abschied von der Walz auf diese Zeit zurück. Zahlreiche Rolandsbrüder hatten sich zu diesem Ereignis am Wochenende bei Voß eingefunden. Die Walz ist halt mehr als arbeiten und lernen: Tradition, Freundschaft, Kontaktpflege – all das ist wichtig.

Dass der Ex-Wandergeselle nun in Lienen bleibt, darüber herrscht im Familienunternehmen Voß große Freude. „Es ist wichtig, solche zuverlässigen und guten Mitarbeiter wie Jonas zu haben“, weiß Karla Voß. „Und wir haben sehr gute Erfahrungen mit ihm gemacht.“