Der erste Einsatzwagen mit Computer

Ein mobiler Computer in einem Fahrzeug? Was heutzutage selbstverständlich ist, war 1981 noch etwas Besonderes. Entsprechend stolz war man deshalb, als damals ein neuer Einsatzleitwagen an die Feuerwehr übergeben wurde. Damals hieß es im „Landboten“:

„Obwohl in Lienen die Zeit des knappen Geldes angebrochen sei, hat die Gemeinde über 30 000 DM aufgebracht für die Anschaffung dieses neuen Einsatzleitwagens, erklärte Bürgermeister Gintaut, als im Lienener Feuerwehrhaus das neue Fahrzeug an die Wehr übergeben wurde. Es sei der erste Einsatzleitwagen im Kreis Steinfurt, der mit mobilem Computer ausgerüstet sei, sagt der Bürgermeister, der den Feuerwehrleuten „allzeit gute Fahrt“ wünschte und viel Erfolg bei der Brandbekämpfung. Gintaut übergab dann die Schlüssel des Fahrzeuges an den Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Lienen, Heinz Achelpohl.

Achelpohl hatte vor der Fahrzeugübergabe, die der Jahresdienstversammlung vorgeschaltet war, nochmals das „Lienener Modell“ erläutert, das jetzt nach Anschaffung des Einsatzleitwagens voll in Betrieb genommen werden könne, wie er sagte.

An jedem Fernsprecher im Gebiet der Gemeinde Lienen sei eine Standortkennzahl angebracht, erklärte Achelpohl den Gästen benachbarter Wehren und von der Polizei Lengerich. Bei einem Alarm werde diese Kennzahl in den Computer eingegeben, worauf nach Sekunden bereits auf dem Bildschirm das Objekt mit allen näheren Angaben erscheine, wie Wasserstelle, Ausrückstrecke, Lagerung gefährlicher Stoffe, behinderte Personen im Hause, etc. Es sei nun Wunsch der Feuerwehr Lienen, dass bis zur Brandschutzwoche im September alle Daten und Lienener Standortkennzahlen im Computer gespeichert sein sollen. Dann sei das erste Ziel bei der Brand- und Katastrophenbekämpfung erreicht, sagte der Wehrführer.

Achelpohl führte weiter an, dass andere wichtige Gebiete, wie die Unfallrettung, Erste Hilfe bei akuten Erkrankungen und Infarkten usw. noch nicht abgesichert seien. Das „Lienener Modell“ sei geboren worden aus der bitteren Erfahrung, nicht helfen zu können, weil die Einsatzstelle nicht zu finden gewesen sei. Das nächste Ziel der Feuerwehr müsse daher sein, dass in der Feuer- und Rettungswache Lengerich ebenfalls ein Computer in-stalliert werde und dass sich später möglichst auch andere Städte und Gemeinden, die zum Bereich der Rettungswache Lengerich gehören, diesem System mit anschließen würden.

Das Gerät für die Rettungswache in Lengerich koste etwa 10 000 DM, sagte Achelpohl. Mit 1,50 DM pro Person wäre für die Sicherheit der Lienener Bürger gesorgt. Wie Achelpohl weiter anführte, seien die Stadt Lengerich und die Rettungswache bereit, das Gerät zu betreiben.

Dazu der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Lengerich und Leiter der Feuer- und Rettungswache, Günter Teckemeier: „Wir haben im Moment noch kein Geld!“

Die Computer-Anlage in dem neuen Einsatzleitwagen wurde von der Feuerwehr Lienen fast alleine finanziert, wie Wehrführer Achelpohl hervorhob.