Alle Erwartungen übertroffen

„Das hat uns enorm überrascht“, freute sich Udo Nickel über die große Nachfrage. „Unser Ziel war es, nach einem halben Jahr die Zahl von 500 Fahrgästen zu erreichen“, sagte er, bezogen auf die Erfahrungen von Bürgerbusaktionen im Umkreis.

Die Freude bei den Mitfahrern ist gleichfalls hoch, nun endlich mobiler zu sein. Überrascht waren die Vereinsmitglieder auch vom Altersdurchschnitt der Gäste: „Wir haben gedacht, die Generation 65 plus würde das Angebot am häufigsten nutzen“, erklärte Udo Nickel. „Aber das Gegenteil ist der Fall.“ So seien es viele Schüler und Studenten, die sich zu den Schulen in den Gemeinden beziehungsweise zum Bahnhof in Kattenvenne begeben müssen. Und nun auf das „Elterntaxi“ verzichten können. Auch Geflüchtete fahren regelmäßig mit. „Zum Beispiel, um zum Sprachunterricht zu kommen“, sagte Rainer Biesler , einer der aktuell 24 Fahrer. Die Haltestellen mit den meisten Zu- und Ausstiegen sind Oberschule und ZOB in Glandorf, der Bahnhof Kattenvenne sowie in Lienen das Rathaus und die Waldorfschule. Den Fahrplan wollen die Aktiven weiterhin optimieren.

Unter den Fahrgästen ist auch Willy Dreyer. „Ich darf nicht mehr Auto fahren“, sagt der Kattenvenner. Nun sei es ihm endlich wieder möglich, Einkäufe und Arztbesuche in Lienen zu erledigen, ohne andere bemühen zu müssen.

Sehr schön seien die Rückmeldungen seitens der Fahrgäste. „Man bekommt auch von den Jüngeren jedes Mal ein Danke zu hören“, freute sich Udo Nickel, dass auch die Jugendlichen das Angebot zu schätzen wissen.

Mit dem neuen Bus sind die Fahrer sehr zufrieden. Vor allem, weil auch Rollstuhlfahrer ohne große Probleme mitfahren können. Durch die ausklappbare Rampe können sie in den Niederflurbus einfahren, müssen dann aber auf einen Sitz rüberrutschen, wie Rainer Biesler erklärte.

Eines fehlt dem Verein jedoch noch: „Wir hätten gerne noch mehr Fahrer“, so Udo Nickel. Auch wenn im neuen Jahr noch vier weitere hinzukommen, ist der Bedarf da. Die Voraussetzungen dafür sind nicht allzu hoch, wie beide erklären. Neben einem mindestens zweijährigen Führerscheinbesitz braucht es eine ärztlichen Bescheinigung sowie ein polizeiliches Führungszeugnis. Die Kosten dafür übernimmt der Verein. „Die Fahrer können nach ihren Wünschen eingesetzt werden“, erläutert Rainer Biesler.