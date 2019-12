Mehr Licht auf dem Weg zur Kita

Deshalb soll nun eine Lösung gefunden werden. Wie die Stadtwerke Lengerich (SWL) mitteilen, möchte sich das Versorgungsunternehmen als neuer Ökostromlieferant für die Beleuchtung im Ort mit einer Finanzspritze an besseren Lichtverhältnissen auf dem Weg zur Kita einsetzen. Für die Straßenbeleuchtung spendete die SWL jetzt 1200 Euro.

„Wir investieren und wir engagieren uns sehr gerne für Projekte zur Verbesserung der Infrastruktur in unseren Versorgungsgebieten, so dass die Bürger, die wir mit Beleuchtung, Strom, Gas oder mit Internet versorgen, von uns auch etwas zurückbekommen. Getreu unserem Leitspruch: aus der Region für die Region. Das wir in diesem Fall zu mehr Sicherheit der kleinen Bürger Lienens beitragen konnten, freut uns ganz besonders“, erläuterte Alex Hammerschmidt , Leiter Energievertrieb bei der SWL.

Bürgermeister Arne Strietelmeier lobte laut Mitteilung die gute Zusammenarbeit mit den Stadtwerken und deren Tochter-Unternehmen Teutel: „Unsere gemeinsamen Projekte sind stets von einer offenen Kommunikation und unkomplizierten Abläufen geprägt. So wünscht man sich das als Gemeinde, denn Kompliziertes läuft wahrlich schon mehr als genug über unsere Schreibtische.“

Arnd Rutenbeck, Geschäftsführer des Verbunds Evangelischer Kindertageseinrichtungen im Kirchenkreis Tecklenburg, freute sich über die finanzielle Unterstützung. „Unsere Projekte sind sehr zahlreich und natürlich immer auch mit Kosten verbunden. Allein 28 Kindertageseinrichtungen der Region gehören unserem Verbund an. Da sind wir für jede Hilfe sehr dankbar“, ergänzte Rutenbeck.

Die verbesserte Straßenbeleuchtung soll schon bald in Betrieb gehen, heißt es in der Mitteilung weiter, und bei Schritt und Tritt für mehr Sicherheit und weniger Gefahren für die Eltern und insbesondere für die Kindergartenkinder in Kattenvenne sorgen.