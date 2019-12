Strietelmeier will weitermachen

Lienen -

Bürgermeister Arne Strietelmeier wird bei der Kommunalwahl am 13. September 2020 erneut für das Amt des Lienener Verwaltungschefs kandidieren. Das kündigte der Parteilose am Montag kurz und knapp in der letzten Ratssitzung dieses Jahres an. Die WN fragten bei den im Rat vertretenen Parteien nach, wie sie zu Strietelmeier stehen und ob sie einen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken.