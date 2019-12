Im Sommer dieses Jahres gab es zwölf Termine, an denen der TV Kattenvenne zur Abnahme des Sportabzeichens auf den Sportplatz an der Grundschule eingeladen hatte. Erfreulich sei, dass es immer wieder Neulinge gebe, die sich den sportlichen Herausforderungen stellen, schreibt der TVK in einer Pressemitteilung. Mit 36 Urkunden sei „das Soll erfüllt.

Für das kommende Jahr überlege man, eventuell ein Sportfest zu organisieren, bei dem dann viele Familien zur gemeinsamen Abnahme antreten können. Dazu muss aber erst abgewartet werden, ob die Sanierung der Laufbahn bis dahin abgeschlossen ist. Obwohl es viele Ausweichdisziplinen gebe, mache ein Fest im Rahmen der Sportabzeichenabnahme ohne Laufbahn keinen Sinn, sind sich die Verantwortlichen einig. Sie wünschen sich, „im kommenden Jahr mal wieder 50 Urkunden und mehr verleihen zu können“. Das Jubiläumsjahr 2017 habe gezeigt, dass man mit viel Werbung und Engagement solche Ziele durchaus erreichen könne. Damals hatten 132 Kinder und Erwachsene teilgenommen.