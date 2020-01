Lienen/Kattenvenne -

Am Montag, 27. Januar, ruft das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Kattenvenne zur Blutspende auf. Spender sind von 16.30 bis 20.30 Uhr in der Grundschule, Auf den Kämpen 2, sowie in Lienen am Montag, 3. Februar, von 17 bis 20.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus, Friedhofstraße 1, willkommen.