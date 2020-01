Ohne Angst und Druck aufs Pferd

Lienen -

Pferd putzen, satteln, draufsetzen, los geht‘s. An Möglichkeiten, im pferdebegeisterten Lienen Reitunterricht zu nehmen, mangelt es wahrhaftig nicht. Aber Kinder spielerisch an Pferde heranzuführen und ihnen somit früh einen engen Kontakt zu ermöglichen, das ist doch eher die Ausnahme. Kerstin Hunsche-Schellner vom gleichnamigen Reiter- und Ferienhof an der Schafstraße hat diese Nische jetzt für sich entdeckt.