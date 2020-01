Der bisherige Vorstand stellt sich fast komplett erneut zur Wahl uns erhielten das Vertrauen der Mitglieder. Die einzigen neuen Gesichter im Leitungsgremium sind Annegret Dölling und Andreas Effing , die künftig als Beisitzer dazugehören. Wiedergewählt wurden neben Schomberg dessen Stellvertreter Heiner Kätker und Alexander Kühne, Schriftführerin Corinna Aust, Kassierer Lukas Licher und als Beisitzer Eckhard Sander, Fritz Ibershoff und Uwe Lütkeschümer.

Mit großem Interesse wurde der Bericht des Fraktionsvorsitzenden Michael Stehr aufgenommen, der die Mitglieder über die Ratsarbeit informierte und dabei auch über so manche Fehlinformation aufklärte. Im Anschluss an den Bericht des Vorsitzenden mit Ausblick auf die kommenden Monate kamen aus den Reihen der Mitglieder zukunftsweisende Ideen, über die der Vorstand laut Pressebericht der CDU in Kürze auf seiner ganztägigen Klausurtagung beraten wird. Lob erhielt der Vorstand für seine Aktivitäten in den sozialen Medien.