Auf dem Tennenplatz oder weiter nördlich?

Das Thema stand jetzt auf der Tagesordnung des Planungs- und Bauschusses. Bauamtsleiter Nico Königkrämer präsentierte einen ersten Entwurf, betonte jedoch sofort, dass es dabei um den Einstieg in die Planung handele: „So könnte sich der Vorhabenträger den neuen Kindergarten vorstellen.“

Bei den Ausschussmitgliedern warf die Skizze einige Fragen auf. Die betrafen weniger den schon konkret dargestellten Gebäudegrundriss, sondern vor allem die Lage auf der nördlichen Seite des Tennenplatzes, direkt angrenzend an das Schulgelände. Was die südlich dargestellte Wohnbebauung betrifft: „Das ist nur eine Idee des beauftragten Planers gewesen“, erläuterte Königkrämer. Der entsprechenden Vorlage ist zu entnehmen, dass die Verwaltung erstmal gegen eine Bebauung des Areals für Wohnzwecke ist, um Schule und Kindergarten nicht das Potenzial für spätere Erweiterungen zu nehmen. Königkrämer stellte klar, dass sich die Freifläche westlich des Tennenplatzes (im Winkel von Dalweg und Schulstraße) in Privatbesitz befinde und derzeit für die Gemeinde keine Möglichkeit bestehe, sie zu erwerben.

In der Ausschusssitzung wurden mehrere Varianten angesprochen, wie und wo der Kindergarten mitsamt seinem Außengelände in unmittelbarer Nachbarschaft zur Schule errichtet werden könnte, um möglichst viele Optionen für die dann noch ungenutzten Flächen in diesem Bereich offen zu halten. So stand auch die Frage im Raum, ob die Einrichtung nicht weiter nördlich nahe der Glascontainer und somit quasi parallel zum Lührmannsweg angesiedelt werden könne. Königkrämer wies in diesem Zusammenhang auf einen für die Planung entscheidenden Punkt hin: „Die Erschließung muss zwingend von der Friedhofstraße erfolgen.“

Auf Nachfrage aus dem Ausschuss teilte er mit, dass der Tennenplatz nicht zu dem Bereich gehört, der in absehbarer Zeit mittels des Quartierskonzepts Zentrumsachse untersucht und entwickelt werden soll.