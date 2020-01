„Allerdings gilt die Liste für alle, die in Lienen oder Kattenvenne bauen wollen, und nicht explizit für den Schwarzen Weg“, erläutert Bauamtsleiter Nico Königkrämer auf Anfrage der WN . Und es sei auch gut möglich, dass der eine oder andere Bewerber inzwischen anderweitig fündig geworden ist.

Gleichwohl: Bauland wird dringend benötigt und so soll es südlich des Kattenvenner Friedhofs jetzt zügig voran gehen. Nachdem der Rat in seiner Dezember-Sitzung den Aufstellungsbeschluss gefasst hat, erfolgt derzeit die Offenlegung des Bebauungsplan-Entwurfes.

Zeitgleich bereitet die Verwaltung die erforderlichen Ausschreibungen vor, damit noch in diesem Jahr alle vorbereitenden Maßnahmen abgeschlossen werden können. Königkrämer: „Wir hoffen, dass noch in diesem Jahr die Kanäle und die Baustraßen erstellt werden.“ Soll heißen: Wenn es gut läuft, können in einem Jahr die ersten Bauherren zugange sein.

Was in dem neuen Baugebiet erlaubt sein wird, das steht noch nicht fest. Einem Plan, der den Ratsunterlagen beigefügt ist, sind neben den Straßenverläufen nur die überbaubahren Bereiche sowie die Höhenbeschränkungen zu entnehmen. So liegt die maximale Traufhöhe durchgängig bei 6,50 Meter, die maximale Firsthöhe bei 8,50 Meter, außer direkt am Friedhof, wo 9,50 Meter erlaubt sind.

Ob bevorzugt frei stehende Einfamilienhäuser, Doppel- oder gar Reihenhäuser entstehen sollen, ist laut Königkrämer noch völlig offen und soll unter Berücksichtigung der Bewerber-Wünsche entschieden werden.

Ebenfalls noch offen ist nach Aussage des Amtsleiters, welchen Preis die Gemeinde am Schwarzen Weg für einen Quadratmeter Bauland aufrufen wird. Das häng auch davon ab, wie teuer die Erschließung wird.

Eine weitere Frage, die sich stellt: Wer kommt eigentlich zum Zug, wenn es mehr Bewerber gibt als Bauplätze, was allem Anschein nach der Fall sein wird? Dann müsste man, wie andere Gemeinden das auch tun, über Auswahlkriterien nachdenken und diese beschließen.