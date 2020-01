Bagger (z)erlegen den Hirsch vom Jägerhof

Lienen -

Gut 30 Jahre hat der Hirsch an der Fassade des Jägerhofes auf jeden herabgeblickt, der von der Kirche oder vom Barfußpark aus kommend über den Diekesdamm in Richtung Hauptstraße unterwegs war. Im Zuge des Abrisses der Gastwirtschaft nahmen die Bagger am Donnerstagnachmittag keine Rücksicht auf den stolzen Geweihträger, der sich zwischen Fichten und Birken augenscheinlich nur eine kurze Pause gönnte. Jetzt ist er weg, wie auch der Rest der traditionsreichen Gastwirtschaft.