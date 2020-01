14 neue Mitglieder und ein Plus in der Kasse

21. März: Kaisereiche pflanzen, 16 Uhr, Ringel, Tannenweg 94. April: Frühlingswanderung, 15 Uhr, Hauptschule8. Mai: Versammlung mit Chargenwahl, 19.30 Uhr, Waldschlößchen21. Mai: Himmelfahrtstour, 11 Uhr, Hauptschule5. bis 7. Juni: 100 Jahre Musikverein Lienen13. Juni: Schützenfest in Kattenvenne, 13 Uhr, Gemeindehaus Kattenvenne19. Juni: Königsschießen in Lienen, 18 Uhr, Zimmerei Voß20. Juni: Schützenfest Hagen-Mentrup, 20 Uhr, Hagen21. Juni: Heimatschützenfest in Püsselbüren, 12.30 Uhr, Rathaus3. bis 5. Juli: Schützenfest in Lienen, Festplatz am Dorfteich19. Juli: Kaiserschießen in Ringel1. August: 100 Jahre Schützenverein Hölter8. August: Schützenfest in Meckelwege, 18 Uhr, Festplatz5. September: Schützenfest in Holzhausen, 18 Uhr, Festplatz15. November: Volkstrauertag, 11 Uhr Gottesdienst, anschließend Kranzniederlegung27. bis 29. November: Weihnachtsmarkt in Lienen22. Januar: Jahreshauptversammlung, 19.30 Uhr, Waldschlößchen