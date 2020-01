Lienen-Kattenvenne -

Der Sanierungsplan für das Dach der Turnhalle in Kattenvenne liegt vor. So gesehen könnte das Büro Ossege aus Glandorf jetzt mit den Ausschreibungen beginnen. Die Sache hat aber einen Haken, berichtete Bauamtsleiter Nico Königkrämer am Montag auf Anfrage in der Ratssitzung.