Rat stößt Planungen für die Zukunft an

Lienen -

Der Rat hat sich in seiner jüngsten Sitzung dafür ausgesprochen, nicht nur den alten Tennenplatz, sondern das gesamte Gelände rund um die Waldorfschule in die Überlegungen für einen neuen Kindergarten-Standort einzubeziehen. Hintergrund ist, dass sich der Waldorf-Kindergarten in der Nähe der Schule ansiedeln möchte und erste Pläne schon vorliegen. Auf die Ausweisung von Wohnbauflächen soll zunächst verzichtet werden.