Schüler überzeugen auf ganzer Linie

Lienen -

Eine erstaunliche Bandbreite an Musik erklang beim gut besuchten Konzert der Musikschule Tecklenburger Land im Haus des Gastes. Die Bestuhlung reichte nicht aus, sodass etliche Zuhörer auf den Tischen an der Seite sitzen mussten. Auch der Applaus nach jedem erklungenen Beitrag sowie am Ende des Konzertes machte deutlich: Das war ein Konzert der Extraklasse.