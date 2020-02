AWO sucht dringend Räume

Wie die AWO in einer Pressemitteilung schreibt, fallen bis alle Aktivitäten und Veranstaltungen bis auf Weiteres aus. Man stehe aber schon in Gesprächen mit kirchlichen und karitativen Einrichtungen über eine vorübergehende Mitnutzung von Räumlichkeiten, „um unseren Mitgliedern und Gästen weiterhin ein ansprechendes Programm bieten zu können“. Kramer berichtete, dass die evangelische Kirchengemeinde und auch der Ortsverein des Roten Kreuzes (DRK) Entgegenkommen signalisiert hätten. Sobald es feste Zusagen gebe, würden die Mitglieder via WN informiert.

Unter dem Dach der AWO ist in Lienen auch die Flüchtlingshilfe angesiedelt. Lisa Hilburg hat am Wochenende mitgeholfen, Ersatzwohnraum für die Betroffenen zu finden. „Alle sind sehr betroffen über das, was passiert ist.“ Ihr Dank gilt neben den Rettungskräften all jenen, besonders Pastoralreferent Norbert Brockmann von der katholischen Kirchengemeinde, die in der Notsituation schnell Räume zur Verfügung gestellt haben.