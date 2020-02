Pfarrer Alfred Büchter ist am vergangenen Sonntag im Alter von 83 Jahren verstorben. Das geht aus einer Mitteilung der katholischen Pfarrgeiende Seliger Nils Stensen hervor. Er war von 1988 bis 2000 Pfarrer der damals noch eigenständigen Pfarrei Maria Frieden in Lienen.

Der Verstorbene wurde am 16. Dezember 1936 in Püsselbüren geboren. Die Priesterweihe empfing er am 25. Januar 1966 in Münster. Sein Goldenes Priesterjubiläum feierte er 2016.

Zunächst wirkte er als Kaplan in St. Sebastian in Münster, in St. Christophorus in Werne und in St. Martinus in Kamp-Lintfort. 1978 wurde er Pfarrer in St. Lambertus in Kleve-Dornsbrüggen. Die Aufgaben des Pfarrverwalters übernahm er 1979 zusätzlich in St. Martinus in Kranenburg-Mehr. 1988 wurde Büchter zum Pfarrer von Maria Frieden ernannt. 1998 übernahm er die Aufgabe als Diözesan-Priestersprecher der Charismatischen Erneuerung in der katholischen Kirche.

Als Vicarius Cooperator mit dem Titel Pfarrer wirkte er seit 2000 in St. Antonius Hörstel, St. Anna Hörstel-Dreierwalde und St. Bernhard Hörstel-Gravenhorst. 2004 übernahm er diese Aufgaben in St. Josef Gronau. Auch nach seiner Emeritierung 2010 lebte Büchter zunächst weiter in Gronau, anschließend in St. Agatha Mettingen.

Die Beerdigung ist am Samstag, 15. Februar. Beginn ist um 10.30 Uhr auf dem Friedhof in Püsselbüren, Bohnenweg 15. Anschließend wird das Auferstehungsamt in der Herz-Jesu-Kirche in Püsselbüren, Zum Esch 7, gefeiert, zu dem alle eingeladen sind, die Pfarrer Büchter gekannt haben.