Bis zu den Kommunalwahlen am 13. September ist es noch ein paar Monate hin. Und Ordnungsamtsleiter Christian Brüger hat die Hoffnung, dass die Parteien ihre Kandidaten für den Rat nicht erst auf den letzten Drücker – Stichtag ist der 16. Juli – melden. „Ende März wäre schon ganz schön“, sagt Brüger, der als Wahlleiter der Gemeinde natürlich weiß, dass die Aufstellungsversammlungen in den kommenden Wochen erfolgen. Er gibt zu bedenken, dass die eingereichten Unterlagen allesamt geprüft werden müssen.

Neben dem Rat wird im September auch der Bürgermeister neu gewählt. Gibt es schon Bewerbungen? „Bislang habe ich noch keine vorliegen“, sagt Brüger. Offiziell mag dem so sein. Allerdings hat Arne Strietelmeier in der letzten Ratssitzung des vergangenen Jahres angekündigt, dass er erneut antreten wird (die WN berichteten). Was ihn von anderen möglichen Kandidaten unterscheidet: Als Amtsinhaber braucht er keine Liste mit Unterstützer-Unterschriften einzureichen: Kandidaten, die von Parteien oder Wählergruppen in Renne geschickt werden, müssen mindestens 78 Unterstützer haben. Auf WN-Anfrage hatten kürzlich zwar alle im Rat vertretenen Parteien durchblicken lassen, dass sie aller Voraussicht nach keinen eigenen Kandidaten aufstellen. Aber es gibt ja noch die Möglichkeit, dass einer oder mehrere Einzelbewerber antreten. Auch sie müssen dann 78 Unterstützer vorweisen.

EU-Bürger, die im Wahlgebiet wohnen, sind übrigens unter den gleichen Voraussetzungen wie Deutsche wählbar.

Für Wahlvorschläge sind amtliche Vordrucke zu verwenden, die bei der Gemeindeverwaltung kostenlos zu bekommen sind.