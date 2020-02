In der Jahreshauptversammlung hat der Musikverein Lienen seinen Vorsitzenden Friedrich-Wilhelm Möller einstimmig wiedergewählt. Er hatte zuvor das vergangene Jahr Revue passieren lassen. Für ihn war die Gestaltung des Festgottesdienstes zum 150-jährigen Bestehens des Schützenvereins Bad Iburg der Höhepunkt.

Für den Vorstand stand das vergangene Jahr schon ganz im Zeichen der Vorbereitungen für das eigene Jubiläum: Der Musikverein Lienen besteht in diesem Jahr 100 Jahre. Aus diesem Anlass wird am Wochenende vom 5. bis 7. Juni ein Musikfest am Sportzentrum am Postdamm stattfinden (siehe Infokasten). Der musikalische Leiter, Julian Peppersack, zeigte sich beim Rückblick auf das Jahr 2019 „sehr zufrieden“ mit den dargebotenen Leistungen und gab einen Ausblick auf die anstehende Probenarbeit für das Musikfest.

Eine besondere Freude bereitete es dem Vorsitzenden, fünf neue Mitglieder im Jubiläumsjahr in den Musikverein aufzunehmen: Florian Hukriede, Lea Hukriede, Maresa Kahl, Uwe Stille und Christina van der Haar, wollen den Traditionsverein künftig tatkräftig musikalisch unterstützen.

Für 20-jährige aktive Musikertätigkeit im Musikverein wurde Anna-Maria Metker mit der Vereinsnadel in Silber sowie mit der Ehrennadel in Altsilber und einer Urkunde des Volksmusikerbundes Nordrhein-Westfalen geehrt. Bereits 30 Jahre aktiv im Musikverein Lienen ist Daniela Hukriede. Sie wurde mit der Vereinsnadel in Gold und mit der Ehrennadel in Gold und Urkunde des Volksmusikerbundes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet.

Der Musikverein probt jeden Freitag von 19 bis 21 Uhr in der Aula der Waldorfschule Lienen. Wer Lust hat, in dem Blasorchester mit zu musizieren, ob jung oder alt, ist jederzeit willkommen und sollte dazu einfach während einer Probe vorbeischauen.