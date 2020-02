Was von der Welt sehen und Gutes tun

Im vergangenen Jahr das Abitur an der Gesamtschule in Saerbeck gemacht. Folgen soll das Studium der Geowissenschaften an der Wilhelms-Universität in Münster. Die Zeit dazwischen wollte Ramona Schilling sinnvoll nutzen. Auf ein Praktikum in einem Reisebüro folgte ein weiteres an der Grundschule in Lienen. Und vor einigen Tagen ist sie von einem dreiwöchigen Aufenthalt in Südafrika zurückgekehrt. In Kapstadt hat sich die Lienenerin als Freiwillige bei einem Fußballprojekt an einer Schule engagiert. Und dort, wie sie sagt, wichtige Erfahrungen fürs Laben gesammelt.

„Ich habe 13 Jahre Fußball in Lienen und Glane gespielt, deshalb lag dieses Projekt für mich nahe“, erläuterte die 20-Jährige gestern bei einem Kurzbesuch in der WN-Redaktion.

In Kapstadt war sie in einem Haus für Volunteers, also Freiwillige, untergebracht, die in Krankenhäusern, Altenheimen oder eben wie Ramona mit Kindern gearbeitet haben. Wegen der Entfernung, aber auch zu ihrer eigenen Sicherheit, wurden die jungen Menschen aus verschiedenen europäischen Ländern jeden Morgen mit einem Van abgeholt, der sie zu ihren Einsatzstätten brachte. Für Ramona ging es von montags bis donnerstags immer zu einer Primary School für Kinder im Alter zwischen fünf und 13 Jahren.

„Man konnte merken, dass die meisten von ihnen aus ärmlichen Verhältnissen kamen, bei vielen zu Hause auch die Zuneigung fehlte.“ Besonders die jüngeren Kinder seien sehr anhänglich gewesen. Gefolgt seien sie und auch die älteren Kinder den Anweisungen der europäischen Gäste oft jedoch nicht. Aber dafür sei immer ein einheimischer Coach mit im Team gewesen.

In Kapstadt hat Ramona Schilling außerhalb der Schule neben malerischen Stränden und traumhaften Sonnenuntergängen auch die weniger schönen Seiten Südafrikas kennengelernt. Bei einer Tour mit anderen Volunteers durch die Townships bekam sie die weit verbreitete Armut unmittelbar vor Augen geführt. Mehrfach hat sie erlebt, wie mitten am Tag für einige Stunden Wasser oder Strom abgestellt wurde. Das alles habe ihre Sicht auf den Wohlstand in der Heimat verändert, sagt sie. „Man lernt, was für eine wichtige Ressource Wasser ist. Wenn ich jetzt morgens dusche, dann nicht mehr so lange wie früher.“

An den Wochenende blieb Ramona viel Zeit für Erkundungen auf eigene Faust. Aber nie alleine, sondern immer zu mehreren. „Kapstadt ist zu gefährlich.“ Ausflüge wie eine Wanderung auf den Tafelberg („eine Tortur“), zur Insel Robben Island, auf der Nelson Mandela 18 Jahre lang inhaftiert war, und zu einer sogenannten Cheetah-Farm mit Geparden zum Anfassen wird sie so schnell nicht vergessen.

Nun könnte man meinen, dass so ein freiwilliger Einsatz für eine gute Sache vom Träger zumindest zum Teil mitfinanziert wird. Dem ist in diesem Fall aber nicht so. Ihr südafrikanisches Abenteuer hat Ramona fast so viel gekostet, als hätte sie dort Urlaub gemacht. Doch das war es ihr wert: „Ich kann das jedem nur empfehlen und möchte selbst auch noch mal wieder dorthin.“

„Etwas von der Welt sehen und dabei etwas Gutes tun, anderen Menschen helfen.“ Das war Ramonas Ansporn. Dass sie jetzt nicht Sozialarbeit oder etwas in diese Richtung studiert, hat vor allem einen Grund: „Ich bin schon als Kind gerne in der Natur gewesen. Außerdem hatte ich als Leistungskurse Erdkunde und Mathe. Da passt Geowissenschaften schon ganz gut.“