In Lienen ist nix los? Von wegen. In Lienen ist viel los, da sind sich Bürgermeister Arne Strietelmeier , sein allgemeiner Vertreter Daniel Püttcher und Anja Schmidt von der Tourist-Information einig. Und das könne sie schwarz auf weiß belegen. Denn die Gemeinde hat jetzt erstmals eine Broschüre mit Terminen herausgegeben. „Veranstaltungen 2020 – da ist was los“ lautet folgerichtig der Titel.

Sie enthält Informationen für fast 100 Veranstaltungen in der Gemeinde. Termine für Blutspenden und Konfirmationen sind ebenso zu finden wie Ausstellungen, Konzerte, Radtouren, Wanderungen und Sportveranstaltungen wie Beachvolleyball, Elfmeterturnier und Reitturnier. Das große Musikfest im Juni ist ebenso vermerkt wie der Sonnenblumenmarkt, die Schützenfeste und die Weihnachtsmärkte.

„So bunt wie die Menschen, Vereine und Engagierten bei uns sind, so bunt ist auch unser Programm“, freut sich Anja Schmidt. Sie hofft, dass durch die Broschüre noch mehr Menschen angelockt werden, als das bisher ohnehin schon der Fall war.

Sie weist zugleich darauf hin, dass das Heft nicht alle Veranstaltungen enthält, die in diesem Jahr stattfinden. So habe zum Beispiel das Konzertprogramm im Haus des Gastes für die zweite Jahreshälfte bei Redaktionsschluss noch nicht komplett festgestanden. Schmidt betont: „Wir haben im Vorfeld alle Vereine und Institutionen angeschrieben. Wir können aber nur die Termine aufnehmen und abdrucken, die uns auch mitgeteilt werden.“

Damit die Besucher immer auf dem Laufenden bleiben, sind in der Broschüre zwei QR-Codes abgedruckt, über die immer der aktuelle Veranstaltungskalender bei „Mein Lienen“ sowie aktuelle Information der Gemeindeverwaltung abgerufen werden können. Ein regelmäßiger Blick ins Internet und in die WN wird empfohlen, um über eventuelle Änderungen informiert zu sein und keine neuen Termine zu verpassen. Weiterhin werden die monatlichen Veranstaltungskalender herausgebracht, um auf zusätzliche Termine und auch Ausfälle noch kurzfristig reagieren zu können.

Die neue Broschüre ist ab sofort in der Gemeindeverwaltung sowie in der Tourist-Information erhältlich. Ansprechpartnerin rund um da Thema Termine in Lienen ist Anja Schmidt ( 0 54 83/73 96 50, E-Mail touristik@lienen.de), die ihr Büro im Haus des Gastes hat.